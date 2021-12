Il sindaco di Empoli al personale scolastico non vaccinato: "Tutti dovrebbero fare il proprio dovere"

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini interviene in merito alla nota stampa diffusa da alcuni docenti e alcuni rappresentanti del personale Ata dell’istituto comprensivo Empoli Ovest che hanno espresso solidarietà nei confronti di coloro che sono stati sospesi dal lavoro perché privi della vaccinazione contro il Covid-19.

«Sono allibita da questa presa di posizione di una parte del personale scolastico dell’istituto comprensivo Empoli Ovest. I nostri bambini e ragazzi – dice il sindaco Brenda Barnini – hanno già pagato un prezzo molto alto in questa emergenza. Hanno dovuto sopportare mesi di didattica a distanza ed anche in questo momento si moltiplicano i casi di quarantena e di forzosa astensione dalla scuola in presenza. Tutti a partire, dal dirigente scolastico, dovrebbero fare il proprio dovere aderendo alla campagna di vaccinazione per garantire il diritto all’istruzione. Considero molto grave questo atteggiamento e del tutto in contrapposizione con il sentimento generale della nostra popolazione che sta facendo tutti gli sforzi per uscire da questa difficile situazione».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa