Muore dopo trauma cranico, per i pm i medici non agirono adeguatamente: quattro a processo

È morta il 19 marzo 2019 a causa delle conseguenze di un trauma cranico dopo una caduta, il quale però non sarebbe stato trattato adeguatamente dai medici. La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo nei confronti di quattro medici, tre dell'ospedale Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri e uno di Careggi. La donna, 84 anni, finì a terra dopo essere stata travolta da un cane sfuggito al suo proprietario, il 14 marzo 2019 a Grassina. Anche per il proprietario del cane è stato chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di lesioni gravissime.

Le condizioni della donna, che si procurò anche fratture a polso e femore, secondo le indagini non sarebbero state valutata correttamente. Trasferita a Careggi sarebbe stato omesso di disporre una nuova tac per valutare l'evoluzione del trauma cranico, mentre l'intervento che fu ritenuto necessario non sarebbe stato effettuato nei tempi adeguati.