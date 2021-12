Natale a Pistoia: spettacoli teatrali, visite guidate e concerti

Il ricco programma di ‘Natale in città 2021’ continua ad animare Pistoia con iniziative pensate per andare incontro ai gusti e agli interessi di grandi e piccini.

Domani, mercoledì 22 dicembre, alle 21 al Teatro Manzoni, appuntamento con la danza. In scena ‘‘Bayadere - Il regno delle ombre’’, balletto in un atto per dodici danzatori del Nuovo BallettO di ToscanA, l’ensemble di giovanissimi talenti diretto artisticamente da Cristina Bozzolini. Con questo spettacolo di danza si inaugura così il calendario degli eventi di “Natale in città” proposto dall’Associazione Teatrale Pistoiese.

Per informazioni: chiamare il Teatro al numero 0573 991609; www.teatridipistoia.it.

Al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, sempre mercoledì, alle 21, la Compagnia Teatrale “Testa fra le nuvole” porta in scena la commedia ironica e brillante “Tre matrimoni e una dentiera”. Il ricavato della vendita dei biglietti, a offerta libera, sarà devoluto all’Associazione Voglia di Vivere – sezione di Pistoia, attiva nel promuovere la prevenzione del tumore al seno e nel sostenere le donne che hanno subito un intervento.

Giovedì 23 dicembre, alle 11, Chiara Murru guiderà una visita alla mostra Dante vivo, allestita in occasione dei settecento anni dalla morte del Poeta e comprendente preziosi esemplari e documenti danteschi posseduti dalla Biblioteca Forteguerriana, a partire da un manoscritto risalente alla fine del XIV secolo e dalla Commedia di Foligno. La mostra terminerà il 31 dicembre.

Per accedere alla biblioteca e partecipare all’iniziativa è necessario presentare il Green pass.Per informazioni, scrivere all’indirizzo forteguerriana@comune.pistoia.it oppure telefonare allo 0573 371452 negli orari di apertura al pubblico della biblioteca.

Al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, giovedì alle 21, Pistoia tributa un omaggio al regista e attore Francesco Nuti con la proiezione del docufilm “Ti vogliamo bene Francesco” scritto e diretto da Enio Drovandi e prodotto dalla società FilmIn’ Tuscany di Michela Scolari e Ivo Romagnoli. Prima della proiezione si terrà un ricordo di Francesco Nuti, con personaggi a lui legati. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

La vigilia di Natale vede la presenza di Babbo Natale in Galleria Nazionale in via Atto Vannucci dalle 17 alle 20, mentre alle 21 nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale la Filarmonica Borgognoni eseguirà la tradizionale ‘Veglia di Natale’ proponendo musiche di G. Fauré, F. Martin, P. Mascagni, A. Menken, N. Piovani, G. Verdi.

Il giorno di Natale è all’insegna della cultura con l’apertura straordinaria, dalle 16 alle 19, dei Musei Civici (Museo Civico d’arte antica, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento, del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e Sale Affrescate) e delle mostre “Un San Jacopo e un Sant’Atto restaurati”, in corso al Civico, e #NATIVI100, in corso a Palazzo Fabroni, mentre domenica 26 dicembre, il Museo Civico potrà essere visitato dalle 10 alle 20 e gli altri due musei dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito con Green Pass.

Domenica 26 dicembre al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, alle 16.30, in scena Le nuove avventure dei musicanti di Brema, spettacolo per bambini e bambine dai sei anni, una produzione del Teatro Due Mondi, col sostegno di Regione Emilia Romagna. Testi di Gigi Bertoni con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori, regia di Alberto Grilli.

Per informazioni e prevendita, biglietteria del Teatro Manzoni 0573 991609, 27112, online su: www.bigliettoveloce.it – www.teatridipistoia.it. Il giorno dello spettacolo la biglietteria aprirà dalle 15.30 nella sede dell’evento.

Il programma di ‘Natale in città’ è pubblicato sul sito internet e nella pagina Facebook del Comune e sulla pagina web.

