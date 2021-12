Rotary Sband, concerto solidale a Ponte a Egola

La Rotary Sband del Club Rotary Fucecchio-Santa Croce S.A., dopo la pausa dovuta al covid, è tornata ad esibirsi per fini benefici.

Lo ha fatto sabato 18 dicembre a Ponte a Egola presso la Sede dell’Associazione Etacarinae, presieduta da Renzo Zorzi, all’interno di un’iniziativa/concerto organizzato dalla stessa Associazione. L’obiettivo principale dell’Associazione Etacarinae, come dice Zorzi , “è quello di incontrare i bisogni di coloro che non possono provvedervi autonomamente e non ci fermeremo qui”. La serata è stata dedicata al compianto amico Carlo Taddei che, 13 anni fa, ebbe la straordinaria idea di dar vita alla Rotary Sband.

Il ricavato della serata andrà a sostegno dei ragazzi di “Calciando Insieme”, il progetto seguito dalla Associazione Etacarinae per l’anno 2022. Calciando insieme è rivolta a tutti quei ragazzi che avendo una disabilità non possono coronare il loro sogno di diventare dei calciatori.

Fonte: Ufficio Stampa