Senza mascherina al Castellani, multe per 10 tifosi

Controlli e multe allo stadio sia a Firenze sia a Empoli per quanto riguarda il contenimento delle norme anti-Covid. La polizia di Empoli ha notificato dieci sanzioni da 400 euro l'una a dieci diversi fan azzurri. I tifosi non hanno indossato i dispositivi di protezione individuale sugli spalti dello Stadio Carlo Castellani durante la partita Empoli-Udinese del 6 dicembre. I supporter, di età compresa tra i 19 e 64 anni, sono stati identificati attraverso il sistema di videosorveglianza interno allo stadio Castellani di Empoli.

Nei giorni scorsi, invece, durante i controlli allo Stadio Franchi in occasione di Fiorentina - Sassuolo, un tifoso locale è stato sanzionato dalla polizia in Tribuna in quanto non indossava la mascherina durante la partita. Provvedimenti analoghi verranno adottati anche nei confronti dei sostenitori dell’Udinese e del Sassuolo.