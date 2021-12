Tenta rapina e getta a terra la vittima che si frattura la caviglia, arrestato

Un 24enne è stato arrestato dopo una rapina a Firenze. Il giovane, di origini gambiane, ha cercato di prendere lo smartphone di una 29enne alle Cascine. Era nei pressi della tramvia, quando è sbucato da un cespuglio e ha aggredito la vittima, caduta per terra dalla sua bici. Ha ingaggiato con la 29enne una colluttazione e poi è fuggito, lasciando lì il bottino. La 29enne ha riportato la frattura di una caviglia, come evidenziato dagli esami a Careggi.

Il 24enne invece è stato messo in manette dai carabinieri. Era già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia per reati simili. A lui sono stati contestati anche i reati di ricettazione e tentata rapina, dato che è stato trovato in possesso del portafogli rubato a una giovane di Borgo San Lorenzo e dato che è stato riconosciuto come responsabile di una tentata rapina a Firenze in piazza Vittorio Gui.