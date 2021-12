Tnt Empoli, buona prova di Taddeucci a Abu Dhabi

Ultime gare del 2021 molto soddisfacenti per il T.N.T. Empoli. La 24enne fondista Ginevra Taddeucci, allieva del d.t. Giovanni Pistelli, ha chiuso 8a in 1h 58’34”30la tappa conclusiva delle maratone femminili di coppa del mondo sui 10 km ad Abu Dhabi. Un piazzamento reso ancora più lusinghiero dall’autorevole prestazione dell’atleta fiorentina, rimasta con le migliori interpreti quasi fino al termine. Ma nel momento decisivo hanno preso il largo le tre concorrenti salite sul podio - oro alla tedesca Leonie Beck, argento per la brasiliana Ana Marcela Cunha e bronzo dell’olandese Sharon Van Rouwendaal. Comunque, Ginevra Taddeucci non si è disunita, limitando all’arrivo il ritardo dalla Beck a 17”30.

Pure nelle prove regionali sono giunti i riscontri auspicati dalla fase preliminare maschile della coppa Caduti di Brema svoltasi a Massarosa, dove la società empolese si è affermata con 9.721 punti. Le vittorie sono state propiziate da Alessandro Zannelli (classe 1996) sui 100 e 200 rana, 200 e 400 misti; Niccolò Dini (2005) nei 200 e 400 stile; Matteo Prislei (2004) sui 100 e 200 dorso; Daniele Toni (2000) nei 200 farfalla; Pietro Testi (2006) sui 1500 stile; staffetta 4x100 stile, formata da Niccolò Dini, Manuel Landini (2006), Matteo Prislei e Alessandro Zannelli; staffetta 4x100 misti, composta da Matteo Prislei, Alessandro Zannelli, Daniele Toni e Niccolò Dini. Dal canto loro, le biancazzurre hanno centrato la terza posizione nella classifica femminile con 8.811 punti, mettendo anche a referto il successo di Ester Iula (classe 2004) sui 2000 farfalla.

Fonte: TNT Empoli - Ufficio stampa