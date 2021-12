Trentenne lucchese muore in moto in Colombia

È morta a 30 anni in un incidente stradale in Colombia, suo paese di origine. La donna, Diana Carolina Guevara, abitava a Lucca fin da bambina ed era molto conosciuta in città. Aveva lavorato per anni come cameriera nel centro storico e ora svolgeva l'attività di estetista. È morta a seguito di un incidente avvenuto mentre viaggiava in moto con la sorella; anche quest'ultima, che abitava nel paese sudamericano, è morta nell'impatto. Da quanto appreso era in Colombi dalla famiglia per un breve soggiorno. Lascia il marito e un'altra sorella.