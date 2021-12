Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Eliseo Palazzo è il nuovo Capogruppo del gruppo Lega

Novità in casa Lega all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa. A seguito di una ristrutturazione del Gruppo consiliare, dopo le note vicende di dimissioni di alcuni consiglieri, Eliseo Palazzo (Consigliere comunale di Certaldo in quota Lega Salvini Premier) è stato designato nuovo Capogruppo del Carroccio all'Unione dei Comuni e sarà coadiuvato dai Consiglieri Marco Manuelli (Gambassi Terme) e Carlotta Paolieri (Castelfiorentino), che è stata nuovamente confermata Vice Capogruppo.

L'impegno della pattuglia leghista nell'Ente di area vasta, con sede in Piazza della Vittoria, sarà improntato ad un'azione costante di interesse nei confronti dei problemi del territorio, attraverso un'opposizione ferma, ma anche costruttiva, per ripagare la fiducia dei cittadini degli undici Comuni dell'Empolese Valdelsa.

Fonte: Eliseo Palazzo - Ufficio Stampa