Assicurazione sanitaria e prevenzione: tutte le novità

Oramai è praticamente certo, per non dire lapalissiano, negli ultimi mesi termini come “sicurezza” e “salute” sono sempre stati all'ordine del giorno e sono perennemente presenti negli onori di cronaca. Del resto, purtroppo, anche questo 2021 è caratterizzato dalla presenza del Covid – 19 nel mondo.

Infatti, dopo una lieve inflessione, e nonostante la campagna vaccinale in atto e la riapertura delle varie attività commerciali e non, l'Italia ed il mondo intero stanno facendo la spiacevole conoscenza di un'altra ondata con relativa variante. Ma nel mondo non c'è solo il Covid a quanto pare.

Eh sì perché permangono comunque tutte le altre malattie che, sin da tempo immemore, hanno contraddistinto la storia dell'umanità più o meno recente. A queste vi vanno poi a sommare, come al solito, anche gli infortuni sul lavoro che continuano a registrare vittime e feriti di ogni gravità. Se poi andiamo ad aggiungere che, soprattutto a partire dal 2020, perdere dei guadagni a causa di una malattia farà sì che risulterà ancora più difficoltoso per il lavoratore e la sua famiglia allora capirete bene anche voi che è necessario “correre ai ripari”.

Per tutelare al meglio sé stessi e la propria famiglia in questi casi, ciò che occorre è stipulare una assicurazione per malattia ovviamente. Ma quale è meglio sottoscrivere? Ce ne sono talmente tante sul “mercato delle assicurazioni” di oggi che è davvero difficile fare una scelta in maniera ponderata e senza dubbi. Una domanda più che legittima alla quale cercheremo di rispondere assieme nelle righe qui sotto.

In generale, quello che può fare più al caso del lavoratore e del singolo, è dunque una polizza assicurativa che fornisca un rimborso spese immediato in caso di ricovero, garantisca anche una assistenza a domicilio post dimissioni o diagnosi e metta a disposizione del malato una serie di tariffe agevolate presso strutture sanitarie convenzionate oltre che uno staff medico qualificato e competente.

Per tutte queste “esigenze assicurative”, ed anche molto altro, quello che fa al caso vostro è quindi la polizza di Europ Assistance. Forte del motto “you live, we care” (traducibile con “tu vivi, noi ce ne prendiamo cura”) si avranno a disposizione quanto scritto sopra e non solo!

Infatti vanno aggiunti degli altri elementi come la diaria per convalescenza in caso di ricovero in terapia intensiva (sia per Covid – 19 che altre malattie gravi e debilitanti), un'applicazione come MyClinic per ottenere videoconsulti medici in caso di emergenza e tenere monitorato il proprio stato di salute, un'assistenza a domicilio sia per anziani che per “soggetti fragili” grazie all'invio di personale sanitario come medici, infermieri, pediatri, fisioterapisti ed operatori socio sanitari.

Inoltre non va dimenticato che, nel caso occorrano altri servizi di norma più costosi, qui è possibile anche pagarli in comode rate in maniera tale che la cura e l'assistenza non vadano a pesare troppo sul bilancio della famiglia del malato.

In conclusione, adesso, possiamo dire che vi siate fatti una buona idea dei servizi assicurativi offerti in tal caso e quindi, se siete in cerca della migliore polizza, adesso potrete fare la vostra scelta in maniera più consapevole.