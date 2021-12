Aumento contagi, Firenze annulla gli eventi di Capodanno

Il Comune di Firenze ha annullato le iniziative di Capodanno. Non erano previsti eventi di grande richiamo, come il classico concertone, ma attività piccole e diffuse in centro e in periferia, ma di fronte all'aumento dei contagi il sindaco Dario Nardella ha preferito rinunciare.

"Questa mattina ho riunito la task force sull'emergenza Covid per Comune e Città metropolitana di Firenze - ha detto Nardella - e abbiamo avuto un confronto con gli esperti del servizio di igiene pubblica e della società della salute, così come con i responsabili dell'Asl e il presidente della Regione Eugenio Giani. Gli eventi previsti per Capodanno sono stati annullati. In questi ultimi tre giorni i contagi sono aumentati in maniera esponenziale e dobbiamo tenere comportamenti di massima prudenza. Contestualmente abbiamo deciso da oggi e fino al primo gennaio di annullare tutti gli eventi festivi nelle sedi comunali e dei quartieri"

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa