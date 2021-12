Cambio nei carabinieri, il Comandante Gaetano Vulcano lascia Montelupo

Dopo più di venti anni di servizio, Gaetano Vulcano lascia Montelupo Fiorentino. Non è più il Comandante di stazione nel comune della ceramica, un posto dove ha preso servizio 28 anni fa e dove è stato direttore per ben 23 anni.

Per lui si apre una nuova carriera. Vulcano ha preso servizio non molto lontano, presso il nucleo operativo dei carabinieri di San Miniato. Ancora non si conosce il nome del sostituto, ma l''addio' di Vulcano è arrivato solo pochi giorni fa, il 17 dicembre.

Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino, lo ha elogiato e ringraziato a nome di tutta la comunità: "È un grande carabiniere e io ho avuto la fortuna di collaborare con lui nella veste di sindaco. A San Miniato avràcompiti prestigiosi che, sono certo, riuscirà a adempiere con la professionalità che conosciamo bene. Non sarà un compito facile prenderne il posto. Grazie Gaetano, di tutto. Della tua competenza, della tua vicinanza, della tua umanità. A nome mio e di tutta la comunità che per 28 anni hai servito con onore".