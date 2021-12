Emporio Civico di Pontedera, la gestione passa a Rete Alimentare

Passaggio di testimone nella gestione dell'Emporio Civico del Comune di Pontedera. La struttura ( la sede è in via Fratelli Bandiera ), nata in pieno lockdown per fronteggiare i bisogni alimentari della popolazione, ha dato vita ad un sistema di distribuzione di cibo che non esisteva sul territorio.

Fino ad oggi il servizio è stato gestito dalla cooperativa Arnera, che ha portato avanti, soprattutto nel primo periodo, anche una attività di ascolto e analisi dei bisogni degli utenti al suo interno. Un sistema, in stretto raccordo con i servizi sociali e l'ufficio sociale comunale, che ancora sostiene 140 nuclei familiari. Ma il percorso intrapreso ha determinato un passaggio nella gestione. Sarà quindi la Rete Alimentare, formalizzata da un anno dalle molte associazioni che da sempre si occupano di distribuzione alimentare, a gestire l'Emporio, con un nuovo gruppo di volontari, attraverso una convenzione che verrà firmata con l'Amministrazione Comunale.

"Questo passaggio ci permetterà di completare un percorso di integrazione dell'intero sistema, che è stato possibile grazie agli investimenti fatti in questi anni dal Comune sia con l'Emporio, sia nel sostegno alle associazioni. Un ringraziamento particolare deve andare alla cooperativa Arnera la quale non si è mai tirata indietro, soprattutto nei momenti più difficili dell'emergenza, rendendo possibile la creazione di un sistema e di un servizio, sempre gestito con estrema professionalità, che resta oggi patrimonio della città e che sicuramente il mondo del volontariato porterà avanti con estrema cura. Restano invece all'interno dell'Emporio i servizi del Segretariato sociale e lo Sportello Donna perché sempre di più possa diventare uno spazio multifunzionale", ha spiegato l'assessora alle politiche sociali del Comune di Pontedera Carla Cocilova.

Le associazioni che formano la Rete Alimentare

Banco Alimentare

Caritas Parrocchia San Giuseppe Pontedera

San Vincenzo San Faustino Villaggio

Misericordia Pontedera

San Vincenzo Duomo

APS Rete Alimentiamo

Centro Apostolico Fonte di Vita

Centro Aiuto alla Vita

San Vincenzo La Rotta

