Fuma marijuana sul bus: studente beccato dalla vigilessa "sotto copertura"

È finito nei guai un ragazzo 18enne di Lucignano pizzicato sul bus a fumare marijuana, e per questo sanzionato per uso di stupefacenti e segnalato alla prefettura come assuntore di droga.

A sorprenderlo è stata una vigilessa “travestita” da studentessa, in azione proprio perché alla polizia municipale di Castiglion Fiorentino (Arezzo) sono arrivate varie segnalazioni in merito all'uso di stupefacenti sui pullman da parte degli studenti durante il tragitto per andare a scuola.

La giovane agente, quindi, è andata “sotto copertura” – con tanto di zaino in spalla – e ha beccato il giovane in flagrante.