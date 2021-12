Metrocittà Firenze, ok al bilancio di previsione: 453milioni di euro in investimenti

Stamani il Consiglio e la Conferenza Metropolitani, su proposta del Sindaco Dario Nardella e dopo l'illustrazione di Brenda Barnini, vice Sindaco Metropolitano con delega al Bilancio e al Personale, hanno approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

"Lo scorso anno avevamo messo in bilancio 208 milioni di euro. Il nuovo bilancio triennale vede un incremenento sostanzioso di risorse – spiega il Sindaco Metropolitano – prevedendo investimenti per complessivi 453 milioni di euro. Di questi, 105 milioni per le scuole e l'edilizia scolastica; 91 milioni circa per la viabilità e 92 milioni per la pianificazione del territorio; 4 milioni per la gestione del Trasporto pubblico locale e 4 milioni per la Protezione civile e le attività di forestazione; 157 milioni di euro sono i fondi provenienti dal Piani integrati di rigenerazione urbana, che saranno impegnati con una prossima variazione”.

“Questo bilancio – ha osservato Brenda Barnini – rispetta tutti gli equilibri. Sottolineo anche come la Città Metropolitana stia proseguendo le attività e abbia messo in campo risorse per portare a termine gli interventi ancora in corso di esecuzione, con una particolare e dovuta attenzione al patrimonio artistico-culturale del territorio di competenza”.

Scandagliamo la voce edilizia (soprattutto scolastica, ma non solo). 105 milioni di euro (di cui 45,7 milioni di finanziamenti Miur, 38 milioni di avanzo economico e 8,7 milioni di reiscrizioni). Ecco come saranno investiti:

Polo San Salvi (Firenze) 4 milioni

Antincendio Ist. Virgilio (Empoli) 3,2 milioni

Antincendio Ist. Pontormo (Empoli) 2,4 milioni

Antincendio Ist. Cellini (Firenze) 1,9 milioni

Palestra Chino Chini (Firenze) 1,1 milioni

Antincendio Isa (Sesto Fiorentino) 860 mila

Infissi Marco Polo (Firenze) 700 mila

Palestra Ginori Conti (Firenze) 600 mila

Coperture Liceo Pascoli (Firenze) 330 mila

Antincendio Vasari succursale (Figline Valdarno) 125 mila

Intervento antisismico Ist. Fermi (Empoli) 4,2 milioni

Ampliamento Ist. Bio Ferraris (Empoli) 3,1 milioni

Antisismico Liceo Leonardo Da Vinci lotto 2 (Firenze) 2,3 milioni

Coperture del liceo Michelangelo (Firenze) 1,3 milioni

Ist. Vasari succursale (Figline Valdarno) 664 mila

Antincendio Ist. Vasari sede (Figline Valdarno) 324 mila

Coperture e facciate Istituto Porta Romana (Firenze) 5,1 milioni

Antincendio Isa (Firenze) 5 milioni

Antincendio lstituto Fermi (Empoli) 3,2 milioni

Antincendio Istituto Enriques (Castelfiorentino) 600 mila

Ampliamento polo scientifico superiore Empoli 3,5 milioni

Costruzione Liceo Agnoletti da Sviluppo Toscana (Firenze) 2,2 milioni

Costruzione Meucci Ga1ilei (Firenze) 22,1 milioni

Nuova Scuola di Empoli 6,9 milioni

Acquisto arredi Scuole Città Metropolitana di Firenze 3 milioni

Integrazioni interventi su impianti Sportivi delle Scuole finanziati dall'Istituto per il Credito sportivo 4 milioni

Polo Sportivo Atletica modello college (Empoli) 2 milioni

Attività e risorse per la realizzazione di interventi ancora in corso di esecuzione:

Costruzione Meucci Gali1ei (Firenze) 4,6 milioni

Antisismica Liceo L. da Vinci lotto 1 (Firenze) 2,3 milioni

Antisismica Ist. Fermi lotto 1 (Empoli) 2,2 milioni

Antisismica Ist.d'Arte Porta Romana (Firenze) 1 milione

"Sport missione Comune" Mutui Istituto Credito Sportivo su nuovi impianti sportivi delle Scuole della Città Metropolitana 1,6 milioni

Palazzo Medici Riccardi scala III lotto 3,7 milioni

Restauro Facciate Palazzo Medici Riccardi 2 milioni

Palazzo Medici Riccardi impianti elettrici 1,3 milioni

In ordine alla pianificazione territoriale i finanziamenti corrispondono a 92 milioni di euro. Di seguito i più rilevanti interventi di spesa.

Pinqua Fondo innovativo qualità abitare 45 milioni (30 milioni già stanziati dal Mims)

Pista Ciclabile Fi-Prato 40 milioni

Pista Ciclabile Fi-Rosano 4,8 milioni

Ciclovia del Sole Verona-Fi lotti 4 1,2 milioni

Ciclopista Signa-Monteluppo lotti A e B 1,2 milioni

Da altre voci di finanziamento (per un totale di oltre 10 milioni di euro), 798 mila sono destinati alla Ciclopista Signa Montelupo

La candidatura al programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare PINQUA riguarda la zona Mugello/Empolese/Valdarno/Valdisieve per complessivi euro 45 milioni di euro.

La super pista ciclabile Fi-Po è candidata ad essere finanziata dal Pnrr per 30 milioni di euro, oltre a 1,7 milioni di euro di fondi della Città metropolitana per la progettazione e a 761 mila euro come quota residua del finanziamento del Patto per Firenze.

Per la ciclopista Firenze–Rosano (4,8 milioni di euro) è in corso l’incarico per la ricognizione geologica ed entro la fine dell’anno 2021 arriverà il progetto esecutivo.

Per quanto concerne il Bando delle periferie, risultano iscritte nel triennio risorse residue per euro 7, 7 milioni (di cui euro 850.935,97 a copertura dell’intervento di competenza della Città metropolitana di Firenze per la nuova passerella Compiobbi-Vallina).

Si deve aggiungere anche 1 milione (dal Mit) destinato a Ciclostazioni e Mobilità ciclistica.

Circa la viabilità, il bilancio prevede investimenti per 91 milioni di euro di cui: 81,3 milioni di finanziamenti, 2,6 milioni di avanzo economico e 7,1 milioni di reiscrizioni.

44,4 milioni (trasferiti dal Ministero dei Trasporti) sono destinati alla manutenzione straordinaria della rete viabile e dei ponti e viadotti su tutto il territorio di competenza.

A questi fondi si aggiungono

Variante di Grassina Srt 222 15 milioni di euro (con le reiscrizioni si aggiungono 5,8 milioni)

Strade regionali 2 e 302 6,9 milioni di euro (derivanti da ulteriori risorse finanziate dalla Regione Toscana)

quindi, interventi per rotatorie e marciapiedi 3,6 milioni

Manutenzione viabilità nelle aaree interne

di Mugello-Bisenzio-Valdisieve 2,2 milioni

Manutenzione Strade provinciali 8/107/ 131

nel Basso Mugello 1 milione

La Città Metropolitana di Firenze ha deciso di finanziare sul triennio di programmazione 2022-2024, con avanzo economico per 4,5 milioni di euro, la progettazione e la realizzazione di 14 interventi tra intersezioni a rotatoria (11) e marciapiedi (3) , tra i quali i marciapiedi in località Quadalto nel Comune di Palazzuolo e la rotatoria nella frazione di Mercatale nel Comune di San Casciano.

Con riferimento alle reiscrizioni, la Città Metropolitana sta proseguendo le attività per la realizzazione degli interventi in corso di esecuzione (come la Variante di Grassina, vedi sopra) e la

manutenzione delle strade con fondi Mit per 1,3 milioni

Da altre voci di finanziamento (per complessivi 10,3 milioni di euro),

4,3 milioni per la Srt 429 di cui 3,3 per i lotti 4 e 6; 970 mila per il quinto lotto.

2 milioni sono destinati al Polo sportivo di atletica a Empoli

1,2 milioni per gli interventi di forestazione

Alla Cultura e ai progetti delle associazioni culturali sono destinati nel 2022 contributi per 4 milioni di euro (destinati al Maggio Musicale, Teatro della Toscana, Fondazione Strozzi, progetti delle associazioni culturali ammessi dai bandi)

Nel bilancio 2022 è stata prevista una diminuzione complessiva dei primi tre titoli (entrate tributarie, entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti, entrate extratributarie) di circa 25,9 milioni euro rispetto all’assestato 2021, pari a -15,42 per cento. A questa diminuzione concorrono le entrate tributarie con diminuzione del 5,58 per cento; le entrate da contributi e trasferimenti con diminuzione del 28,42 per cento; le entrate extratributarie con diminuzione del 36,43 per cento. Sulle entrate tributarie incide la crisi del settore automobilistico provocato, sotto il profilo dell'offerta, dalla carenza di microcircuiti con conseguenze sulla produzione globale di automobili; sotto il profilo della domanda per la crisi economica legata al Covid 19.

Il Consiglio metropolitano ha preso in esame e approvato atti ad esso propedeutici, quali una variazione al Documento unico di programmazione 2021-2023, una nota di aggiornamento al Dup 2022-2024, una determinazione delle misure e delle aliquote dei tributi Ipt, Rc Auto e Tefa dal 2022, l'utilizzo di entrate vincolate per l'esercizio finanziario 2022, le somme non soggette ad esecuzione forzata nel primo semestre 2022.

A favore del bilancio di previsione ha votato il Pd, contrari Centrodestra per il cambiamento e Territori beni comuni.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa