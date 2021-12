Natale a Empoli: torna il “mercato in centro”

Il Natale 2021 a Empoli non finisce di stupire; e fino ad oggi il bilancio non può che essere positivo. Tante le iniziative messe in campo dall’associazione per il centro storico di Empoli, sempre nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza. Oltre agli allestimenti luminosi, ai progetti per bambini e ai mercatini di Natale, ecco anche il “mercato in centro”; un format sperimentato per la prima volta nel 2019, che ha riscosso il gradimento sia dei visitatori che degli espositori.

Una selezione degli operatori del mercato del giovedì sarà presente in via Roma e Piazza della Vittoria per l’intera giornata di domenica 26 dicembre. L’area è volutamente molto estesa in relazione al numero di banchi presenti, inoltre, nella superficie interessata dall’iniziativa saranno previsti ampi spazi liberi per evitare assembramenti.

Saranno presenti tutte le merceologie: abbigliamento uomo-donna, accessori, calzature, intimo, arredo e tanto altro. Una bella occasione di shopping con un’offerta senza paragoni che vede ancora una volta nel centro di Empoli la sinergia tra operatori in sede fissa e su area pubblica.

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio Stampa