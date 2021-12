Show natalizio di Predieri a Firenze: in diretta su Clivo Tv

Sotto la grande ruota della Fortezza arriva lo show Natalizio per fare gli auguri alla città di Firenze.

E' il “Regalo di Natale 2021”, ideato e condotto dall'attore e regista Marco Predieri, lo scorso anno solo in tv, in versione lock down, con gli artisti collegati da casa, quest'anno, come promesso, dal vivo e sul palco saliranno alcuni big del teatro della tv e del musical italiani! Appuntamento dunque giovedì 23 dicembre, alle ore 17,30, con lo spettacolo di musica, luci, colori, per tutta la famiglia, che sarà anche registrato dalla tv e andrà in onda la sera della vigilia, venerdì 24 alle 21,30 e il giorno di Natale, sabato 25 alle 17, sul digitale terrestre, su Clivo Tv, canale 680, e in streaming su www.clivo.tv.

L'evento si terrà sul palco allestito all'ombra della grande Ruota e davanti alla pista del ghiaccio nei giardini della Fortezza, ma in caso di pioggia si trasferirà, allo stesso orario, all'interno dello Student Hotel, mantenendo così il legame con la manifestazione antistante, che sta allietando le Feste fiorentine.

Tra i protagonisti annunciati ci sarà il delizioso Trio Vocale Italiano “Le Signorine”, poi la star del musical Francesca Taverni, talento italiano che calca i palchi di tutta Europa, la diva del tango e della canzone d'autore Donatella Alamprese, il principe azzurro del musical “Cenerentola” Antonio Lanza e il Cappellaio Matto di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, oltre che uno tra i più apprezzati doppiatori italiani, Simone Marzola.

A condurre accanto, a Marco Predieri, arriva la guest star Francesca Nunzi. Inoltre ci saranno gli interventi di Maria Rita Scibetta e Raffaele Totaro e a conclusione un ospite a sorpresa, che non è stato ancora annunciato. Non mancheranno neppure i saluti istituzionali. La direzione musicale è affidata a Eleonora Beddini. In caso di maltempo lo spettacolo allo Student Hotel sarà comunque a ingresso libero, con obbligo di green pass e fino a esaurimento posti.

Fonte: Ufficio Stampa