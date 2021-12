Solidarietà online: Livorno tra le dieci città più generose d'Italia nel 2021

I livornesi dimostrano di non tirarsi mai indietro quando si tratta di aiutare chi si trova in difficoltà, tanto che la città figura tra le prime dieci più generose d’Italia. Lo dice la classifica, basata sui dati del 2021, stilata da GoFundMe, la piattaforma di raccolta fondi secondo cui nella sola Livorno ci sono state oltre 6.600 donazioni sul sito, per un totale di oltre 220mila euro raccolti per diverse cause.

Tra le diverse campagne più popolari partite dalla città spicca quella promossa in favore di Christian Volpi, il 22enne campione di canoa che ha perso le gambe a causa di un incidente in scooter. La storia di Christian, insieme alla sua determinazione e alla generosità delle migliaia di persone che hanno voluto aiutarlo nell’acquisto di due protesi, ha fatto il giro dei media. Oggi, dopo che sono stati raccolti più di 160mila euro, si allena per le prossime Olimpiadi.

Inoltre quest’estate la città si è mobilitata, in piazza ma anche online, per i ragazzi del Ca’ Moro, il ristorante galleggiante gestito dalla Cooperativa Sociale Parco del Mulino, che aiuta persone svantaggiate a inserirsi nel mondo del lavoro. La loro barca è affondata ma immediatamente è partita una gara di generosità in cui i livornesi non sono secondi a nessuno.

Malgrado le campagne di GoFundMe non conoscano confini territoriali (nazionali ed internazionali) la classifica - che comprende, partendo dal quinto posto, anche Napoli, Bologna, Firenze, Livorno, Genova e Sassari - tiene conto delle città superiori ai 50mila abitanti. Particolarmente significativa la presenza di Sassari e Livorno, rispettivamente decima e ottava, in quanto decisamente meno popolose rispetto alle altre.

“Se il 2020 è stato l’anno della crisi, il 2021 è stato certamente l’anno della gratitudine e della generosità - afferma Elisa Liberatori Finocchiaro, direttrice europea di GoFundMe - Sulla piattaforma sono stati raccolti in totale oltre 22 milioni di euro da tutte le campagne attivate sulla piattaforma nel 2021. I temi più ricorrenti delle raccolte fondi sono stati tanti e spaziano dalle spese sanitarie al volontariato, dall’attivismo per l’ambiente alla cura degli animali, dalla cultura alle difficoltà economiche delle attività commerciali”.

Fonte: Ufficio Stampa