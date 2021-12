Stelleincorsia, Saccardi partecipa alla consegna al Mandela Forum e al Meyer

Segno di speranza, di resilienza, di buon augurio, le stelle di Natale di Coldiretti tornano a essere protagoniste dell’iniziativa #Stelleincorsia. E la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi ha partecipato stamani alla consegna avvenuta al Mandela Forum prima e al Meyer poi.

“Anche il mondo agricolo - ha detto Saccardi - con questa iniziativa partecipa alla grande sfida della sanità, e Coldiretti, che ha sempre questa sensibilità, quest’anno lo dimostra attraverso il dono delle stelle di Natale alle strutture sanitarie impegnate nella vaccinazione, in particolare al Meyer e al Mandela Forum divenuto riferimento assoluto con più di 650mila dosi di vaccino fatte e centro fondamentale della campagna vaccinale della Regione Toscana.

“Le stelle Coldiretti – ha proseguito Saccardi - quest’anno hanno doppia valenza, fanno gli auguri per queste festività ma soprattutto sono un segnale a favore della vaccinazione, l’unica risposta sanitaria a questo momento di difficoltà che anche il mondo agricolo, pur avendo sofferto meno degli altri perché sempre impegnato a garantire cibo di qualità sulle nostre tavole, ha subito con danni ingenti a causa della chiusura dei ristoranti, per esempio, o degli agriturismi. Ciò nonostante ci accompagna adesso e partecipa, come è giusto che facciamo tutti, alla sfida più grande per tornare alla normalità. E la vaccinazione è l’unica strada che ci può permettere di guardare al futuro con un po’ di fiducia”.