Villa Serena, Romano (FI): "Quale prospettiva per il futuro della Rsa?"

Quale prospettiva le Istituzioni hanno in mente di realizzare per il futuro di Villa Serena, storica ed importantissima RSA montaionese? Abbiamo ancora nella memoria ben presente le tristi vicissitudini che hanno riguardato i suoi ospiti allorché all’interno della struttura si diffuse un focolaio di Covid-19.

Ma la situazione gestionale della struttura, le sue criticità economiche e finanziarie, la sorte del personale che all’interno della struttura si è speso e si spende, che tipo di aspettative oggi ci consentono di poter formulare?

Quello che attualmente è dato di conoscere è che nel corso dell’anno 2017 è pervenuta una proposta di una iniziativa di partenariato pubblico-privato, consistente in un articolato progetto comprendente sia un intervento di ampliamento e ristrutturazione del complesso di Villa Serena, sia la gestione della struttura assistenziale. E che successivamente, nel corso del mese di novembre 2018, risulta pervenuta una nuova proposta di partenariato pubblico-privato finalizzato alla gestione della RSA Villa Serena.

La circostanza che conosciamo è che la Giunta dell’Unione, con apposita delibera assunta in autunno, ha inteso formalizzare la costituzione di un "Gruppo di lavoro", attingendo a "competenze interne che costituite in Gruppo di Lavoro elaborino soluzioni e proposte.., allo scopo di "affrontare in modo integrato e multidisciplinare le questioni le criticità e le problematiche connesse alla proposta di finanza di Progetto".

Ma qual è la natura e consistenza dell’apporto di questo neonato "Gruppo di Lavoro"? Come consigliere dell’Unione, ho formalizzato una interrogazione attraverso la quale conoscere tra le altre cose, quali sono i criteri che hanno ispirato l’individuazione delle personalità scelte per il costituito Gruppo di lavoro e se tale consesso si è riunito per l’espletamento delle sue incombenze. Se il Presidente dell’Unione Empolese-Valdelsa ha ricevuto comunicazioni in merito. La ragione per la quale non figurerebbe un termine per l’espletamento dei lavori di approfondimento e consultivi. Ho anche segnalato la circostanza davvero inammissibile che la Presidente della Commissione Garanzia e Controllo, Sabrina Ramello, non disponga tutt’ora nella sua interezza, della documentazione inerente la struttura. Documentazione che è anche strettamente collegata con le finalità dell’istituito Gruppo di Lavoro. In qualità di componente il gruppo Consiliare di opposizione "Montaione nel Cuore Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia", sono stato parte a suo tempo, unitamente al Capogruppo Leonardo Rossi ed agli altri consiglieri del gruppo, del tentativo di istituire in seno al Comune di Montaione una Commissione Consiliare di Inchiesta che facesse luce sulle criticità emerse e che hanno determinato le note e tristi conseguenze per gli ospiti della struttura. Tale proposta fu a suo tempo bocciata dalla maggioranza consiliare, con un atto che a nostro avviso è stato un grave errore politico.

La condivisione di quella iniziativa mi permette di affermare che anche quella presente è del tutto condivisa dal Capogruppo Consiliare Leonardo Rossi e dagli altri consiglieri del gruppo. Oggi però nuovi problemi si affacciano e riguardano le prospettive della struttura. Dal tenore della accennata delibera si apprende inoltre come, referenti politici del Gruppo di Lavoro figurino, il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi, il Presidente dell’Unione dei Comuni, Alessio Falorni, il Sindaco Alessio Spinelli.

Occorre più che mai che l’interesse, l’efficienza e la salvaguardia di Villa Serena e con essa dei suoi ospiti e del personale che ivi lavora, abbiano la preminenza assoluta su qualsivoglia altro tipo di interesse. Non è più il tempo di terzismi e di giochi di equilibrio precari. Forza Italia vigilerà nel rispetto della Legge, sull’operato della maggioranza con lo scrupolo che la questione richiede, verificando la congruità e la tempestività delle eventuali decisioni che la maggioranza consiliare andrà eventualmente ad assumere.

Giuseppe Romano, capogruppo Forza Italia - Unione Comuni Empolese Valdelsa