Apicoltura urbana, passa la mozione di FdI-Centrodestra per Empoli

Approvata, nell’ultimo consiglio comunale prima del Natale, la mozione, presentata da Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, sull’importanza della presenza di api nel nostro territorio comunale, in quanto indice di buona qualità dell’ambiente generale.

"Un’approvazione all’unanimità - spiegano i consiglieri Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese - che tiene conto di un emendamento della maggioranza che, di fatto, arricchisce il documento e non snatura l’indirizzo dell’atto che mantiene, nell’impegnativa, la volontà di dotare il nostro territorio di alcune arnie per api in un progetto di apicoltura urbana importante perché solo la presenza in maniera significativa di api in un ambiente garantisce biodiversità e buona salubrità".

"Bene continuano i tre consiglieri - il coinvolgimento in progetti volti a dare importanza ad api e insetti impollinatori, coinvolgendo, già dal 2022, cittadini, scuole e associazioni di volontariato"

"Interessante anche - concludono Poggianti, Di Rosa e Pavese - che si possa discutere, nell’apposita commissione consiliare, la possibilità di far partecipare Empoli alla rete nazionale “comuni amici delle api".

Fonte: Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli