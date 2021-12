Bimbi con allergie gravi, anche a Empoli l'ambulatorio protetto per le vaccinazioni covid

Un ambulatorio protetto per le vaccinazioni Covid dei bambini di età 5-11 anni con allergie gravi, è in fase di allestimento al 4° piano del Padiglione Vespucci presso l’ospedale San Giovanni di Dio e sarà attivo a partire da giovedì 30 dicembre.

In ogni seduta si prevede di vaccinare 10 bambini che rientrano nelle categorie dei piccoli con problematiche di allergie gravi (affetti da asma grave, anafilassi idiopatiche o da farmaci o da vaccini ed altre condizioni allergiche gravi) secondo le indicazioni concordate con le Pediatrie e le Allergologie sia della Asl Toscana centro che dell’Azienda ospedaliera Meyer.

Si tratta di bambini seguiti dal pediatra e che dal proprio medico vengono indirizzati in ambienti protetti.

L’ambulatorio si tiene tutti i giovedì dalle 14.30 alle 18, ad eccezione del 6 gennaio 2022 e dei giorni festivi.

Il personale del San Giovanni di Dio che effettuerà la vaccinazione pediatrica è composto da un pediatra, da un allergologo, da un infermiere di area pediatrica appositamente formato per la vaccinazione dei piccoli e da un infermiere o da un Oss per la fase di accettazione e di registrazione.

I medici sono professionisti della struttura di Pediatria del San Giovanni di Dio diretta dalla dottoressa Francesca Montanelli e della struttura di Allergologia sotto la guida di Donatella Macchia, direttore dell’Allergologia e Immunologia Clinica del San Giovanni di Dio e di tutta la Asl Toscana centro.

Nella Asl Toscana centro ambienti allergologici protetti dove effettuare la vaccinazione pediatrica saranno allestiti anche presso i presidi ospedalieri di Santo Stefano a Prato e di San Giuseppe a Empoli, sempre con la collaborazione fra pediatri e allergologi.

Al San Giuseppe di Empoli sono già state effettuate vaccinazioni in ambulatorio protetto per i ragazzi dai 12 anni oltre a consulenze pediatriche ai bambini con allergie gravi. A partire dal 13 gennaio tutti i giovedì presso la Galleria dell’Ospedale sarà dedicato uno spazio per le vaccinazioni protette dei bambini trai 5 e gli 11 anni.

Il personale che effettuerà la vaccinazione pediatrica è composto da un pediatra allergologo, il dottor Roberto Bernardini Direttore Pediatria Empoli e referente aziendale per l’allergologia pediatrica, da un infermiere e da un Oss per la fase di accettazione e di registrazione. I bambini accederanno a questo ambulatorio a seguito di valutazione dello specialista allergologo pediatra a cui possono essere inviate le richieste di consulenza da parte dei pediatri di famiglia e dei medici vaccinatori degli hub.

Fonte: Asl Toscana Centro