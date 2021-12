Capodanno senza feste in piazza per il secondo anno di fila, annullati eventi nelle città toscane

Capodanno limitato nelle città toscane. Il rialzo dei contagi non farà saltare le riunioni di famiglia per domani, per il Natale o per Santo Stefano. Ma il dietro-front arriva dalle amministrazioni comunali che stanno disdicendo gli appuntamenti presi per il 31 dicembre.

Nella cabina di regia del governo Draghi ci sarebbe un accordo per vietare eventi e feste con assembramenti all'aperto fino al 31 gennaio 2022. Nel frattempo nei capoluoghi toscani si è giocato d'anticipo. A Firenze sono stati annullati gli eventi, tanto da portare anche il servizio di tramvia di Firenze con termine alle 2 di notte e non con servizio no-stop.

A Pisa l'atteso concerto di Antonello Venditti è stato cancellato, così come i festeggiamenti.

"Ci abbiamo provato a regalare alla città un San Silvestro sereno ma con i contagi in rapida risalita non ci sono più le condizioni per garantire spettacoli sicuri, e per questo abbiamo deciso di annullare il concerto gratuito di Antonello Venditti in piazza dei Cavalieri e tutti gli altri festeggiamenti pubblici". Così il sindaco di Pisa, Michele Conti, durante la tradizionale conferenza stampa prenatalizia. "Abbiamo annullato anche i fuochi d'artificio - ha spiegato - per evitare di favorire qualunque situazione di pericolo legata ad eventuali assembramenti. La nostra amministrazione, dall'inizio della pandemia, ha sempre seguito rigorosamente le indicazioni che provengono dal mondo scientifico e anche questa volta, senza esitazioni, abbiamo ascoltato i medici che sconsigliavano fortemente queste situazioni".