Si chiude il 2021 della Croce Rossa di Empoli con una cena insieme

Se c'è una cosa che piace a tutti durante le feste sono le cene dove potersi ritrovare. Lo scorso non è stato possibile per nessuno fare ceni associative, e l'anno appena passato è stato duro per tutti.

Sia per questo che per l’aria di amicizia e volontariato che durante tutto l'anno si respira nel Comitato la cena di auguri di Natale organizzata dai Volontari delle Croce Rossa di Empoli è stato un grande successo.

Una settantina di persone messe a tavola presso il Circolo ARCI di Ponzano (uno speciale ringraziamento ai gestori, gentilissimi e super professionali).

Dopo l’ottima cena servita, la serata si è conclusa dopo il dolce con una lotteria di beneficenza il cui ricavato andrà a sostenere le attività del nostro Comitato. Quest'ultima è stata possibile grazie alle molte persone ed aziende del territorio che ci hanno voluto dare una mano donandoci i premi da mettere all’interno della lotteria, e che perciò vogliamo ringraziare di cuore (in ordine puramente casuale): Azienda Agricola il Sentiero, Alino Mancini, Beppino e Moreno, Casa d'Arte San Lorenzo, Triscele Empoli, Sintesi Parrucchiera, Tecno Moto Infurna, Sartoria la corte di Principi, Paolo Cioni.

Grazie davvero a tutti, anche grazie alle vostre donazioni potremo continuare durante l’anno a portare il nostro operato sul territorio.

E ovviamente grazie ai nostri Volontari, tutti, che durante l'anno ci donano le cose più importante che esistono: il loro tempo ed il loro impegno.

Fonte: Croce Rossa Italiana Empoli