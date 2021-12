Corsi di italiano a Montelupo, 18 donne scambiano le loro esperienze

Molto più di un corso di italiano: viene da dire guardando i risultati del corso di italiano che è stato organizzato presso il comune di Montelupo Fiorentino dal mese di ottobre. Il progetto è promosso dalla Società della Salute Empolese - Valdarno - Valdelsa e svolto in partenariato da Agenzia per lo Sviluppo Empolese - Valdelsa e associazione Arturo.

I corsi di italiano per cittadini stranieri tornano a Montelupo dopo molti anni di assenza proprio per una scelta specifica degli organizzatori, come ci racconta Mario Rotonda dell'Associazione Arturo «Per quest’anno sono partiti 19 corsi in 11 dei Comuni dell'Empolese – Valdelsa, con un’offerta plurale dal punto di vista dei calendari e degli orari, in modo da adeguarsi alla complessità del territorio e dei modelli migratori presenti. Per questa ragione è stato essenziale il coinvolgimento dei comuni e del territorio; abbiamo avuto modo di raggiungere ottimi risultati come quello di Montelupo; e ciò nonostante le restrizioni anticovid, con le difficoltà che hanno comportato per tutti».

Il corso a Montelupo si tiene due pomeriggi a settimana; si sono iscritte 18 donne; provengono dal Marocco, dalla Georgia, dall’Ucraina, dal Pakistan, dalla Moldavia, dal Perù e dal Venezuela.

Delle iscritte 15 hanno seguito quasi tutte le lezioni rafforzando anche il gruppo in cui c'è scambio e aiuto reciproco; non solo, spesso è capitato che le studentesse portassero con loro amiche a testimonianza del clima positivo che si respira in questo contesto.

"La riapertura della scuola a Montelupo ha fatto emergere un bisogno che era latente ed è un utile spunto di riflessione per valutare anche l'attivazione di un percorso serale. Il corso di italiano è anche un'ottima occasione per far circolare le informazioni e le opportunità a disposizione dei cittadini fra le partecipanti", prosegue Marina Veronesi che tiene i corsi di italiano.

È dello stesso avviso l'assessore alle politiche sociali Stefania Fontanelli: "Il successo del corso è un ottimo segnale e nello stesso tempo mette in evidenza un bisogno presente a Montelupo, di apprendimento della lingua italiana, ma anche di aggregazione e scambio; questo progetto potrebbe essere l'avvio per altri o, meglio ancora, l'occasione per portare a conoscenza di servizi già attivi; penso ad esempio allo sportello Per/corsi che fornisce orientamento per la ricerca del lavoro o di un percorso di formazione".

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa