Forza Italia si compatta nell'Empolese Valdelsa: "Viabilità calderone di inefficienze"

Riparte da Certaldo la riscossa di Forza Italia nell’Empolese Valdelsa e lo facciamo appena prima di Natale e a ridosso, purtroppo, di un fatto che l’altro ieri ha rischiato di mettere nuovamente in ginocchio l’intero sistema viabilistico dell’intera area. "Il rovesciamento dell’autotreno sulla rampa di accesso al ponte della Srt429 appena fuori l’abitato di Certaldo, che ha dimostrato una volta di più l’assoluta necessità di realizzare l’ultimo lotto della famigerata strada regionale tra Certaldo e Castelfiorentino", così Paolo Gandola, Consigliere metropolitano di Forza Italia-Centrodestra per il cambiamento, Paolo Giovannini Coordinatore provinciale azzurro, Filippo Ciampolini neo vice-coordinatore provinciale azzurro, Sabrina Ramello Responsabile dell’area vasta Empolese-Valdelsa di Forza Italia, Consigliera a Fucecchio e all’Unione dei Comuni, Giuseppe Romano, Capogruppo all’Unione dei Comuni e Gabriele Calosi, Coordinatore comunale di Certaldo.

Una filiera completa e compatta che da adesso in poi tornerà, con rinnovata forza, a tenere alta l’attenzione sulle vere e proprie tragedie amministrative della sinistra che governa questi territori da sempre.

"Non è un caso che qui – dicono gli esponenti di Forza Italia Certaldo ", infatti, si rappresenta il fulcro del fallimento delle sinistra e la responsabilità ricade, necessariamente, sul responsabile viabilità dell’area in Città Metropolitana, il Sindaco Giacomo Cucini e sul vertice amministrativo del Comune più grande della zona, la Sindaca Brenda Barnini. A poche ore dal Natale, infatti, è tempo di bilanci e cosa ci porta in dono la gestione amministrativa della sinistra che Governa Comuni, Città Metropolitana, Regione? I ritardi sulla messa in sicurezza della vecchia 429 sono sotto gli occhi di tutti, i ritardi sulla costruzione della nuova non parliamone, i modi di come è stata realizzata è uno scandaloso libro a parte, la fatiscenza del manto stradale di alcuni tratti di viabilità inaugurati solo da pochi anni la conoscono tutti gli automobilisti, il grande punto di domanda sullo storico ponte sull’Elsa che collega Certaldo ai territori di San Gimignano è un ginepraio di rimbalzi di competenze, insomma è un calderone di inefficienze e di deficienze (in senso di deficere) che oggi debbono avere dei volti".

"Nulla di personale, sia chiaro, ma l’assoluta necessità di dare e prendersi le proprie responsabilità di fronte ad una situazione davvero drammatica, quello della viabilità, che ha delle enormi ripercussioni sulla competitività dei nostri territori e delle nostre imprese e sulla salute dei nostri cittadini. Non si tratta solo dell’inquinamento, ma dei tempi di percorrenza che ormai impongono all’intera nostra zona di riferirsi con maggior frequenza all’ospedale di Poggibonsi, piuttosto che a quello di Empoli. Ma vi pare possibile? Ma che amministratori abbiamo in Regione, in Città Metropolitana e nei Comuni se dopo decenni, nel 2022 la situazione è questa?

In questi anni, all’interno del Consiglio dell’Unione dei Comuni grazie al lavoro di Giuseppe Romano e Sabrina Ramello abbiamo fatto un’opposizione schietta, dura, ma anche costruttiva, proseguendo su questa strada, con loro, insieme al nostro Consigliere in Città Metropolitana Paolo Gandola, a Filippo Ciampolini neo Vice-coordinatore provinciale e a tutta la filiera istituzionale che Forza Italia continua ad avere nei nostri territori faremo sentire con ancora più vigore e forza la nostra voce, che è la voce di tutti i cittadini esasperati da anni, lustri, anzi decenni di promesse disattese" conclude il Coordinatore provinciale Paolo Giovannini.

Fonte: Forza Italia Empolese Valdelsa