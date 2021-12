Medico di famiglia a Casteldelbosco, le domande dei cittadini sul futuro del presidio

Dalla prossima settimana, lunedì 27 dicembre, il medico di famiglia Francesco Peyronel lascerà Casteldelbosco. Gli assistiti dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico (Qui la notizia). Gonews.it aveva già affrontato l'argomento, delle dimissioni del dottor Peyronel e del contemporaneo pensionamento del dottor Caciagli.

Dalla frazione di Casteldelbosco il comitato cittadini assistiti al dottor Francesco Peyronel si interroga sul futuro del presidio medico.

Il 27 dicembre saluteremo, nostro malgrado, il dott. Peyronel, medico di medicina generale del nostro territorio.

Abbiamo appreso dal comunicato stampa in data odierna del sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi che sembrerebbe, forse, aprirsi uno spiraglio per risolvere le criticità emerse relative ai medici nel comprensorio e che sarà richiesto un incontro in Regione sull’argomento.

La notizia vaga e senza certezze di sorta, oltre a tutti i rumors di assoluta indeterminatezza che circolano e dai quali sembra imminente l’arrivo di un sostituto, non ci conforta assolutamente e non risolve nell’immediato le problematiche a cui si troveranno di fronte i cittadini fra qualche giorno.

Quindi, concretamente, a parte la visibilità che qualcuno cerca, siamo a chiedere all’amministrazione e alla competente ASL una risposta prima del 27 Dicembre ai seguenti quesiti:

Visto che il 21 dicembre si sono concluse le procedure di assegnazione dei medici nelle zone carenti, è stato assegnato un medico al posto del dott. Peyronel?

È garantita la continuità per il presidio su Castelbosco?

I pazienti del dott. Peyronel, a chi si dovranno rivolgersi da tale data?

Quale procedura dovrà seguire un cittadino per il cambio medico in questo caso?

I cittadini avranno un medico di base dal 28 dicembre oppure con i tempi burocratici si dovranno aspettare mesi?

Attendiamo fiduciosi una risposta.

Consulta di Frazione Casteldelbosco - Comitato cittadini assistiti dal dott. Francesco Peyronel