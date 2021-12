Presepe dell'Angelo a San Giovanni alla Vena, apertura fino al 9 gennaio

"Il Presepe dell'Angelo, realizzato dall'artista Angelo Perini a San Giovanni alla Vena - dice il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci - è un modo speciale, e solidale, di sentire e vivere le festività natalizie. Domenica 19 dicembre sono iniziate le visite che potranno continuare fino al 9 gennaio 2022. l'unico giorno di chiusura è il 31 dicembre). Il Presepe, allestito in un'antica cantina, scavata sotto il Monte Pisano, estremamente suggestivo, pieno di piccole e grandi opere d'arte, un vero viaggio nel Natale, è accessibile tutti i pomeriggi dalle 15:30 alle 19:30 e durante la settimana anche la mattina, dalle 10:00 alle 12:30. Oltre al Presepe dell'Angelo, un'esperienza da non perdere, si possono ammirare altri presepi e opere d'arte realizzati da Angelo Perini che, con arte e generosità, ha donato anche un'altra natività alla comunità, scolpita in radici di olivo e tronchi reperiti sull’arenile di Vecchiano, collocata in Piazza della Repubblica, sempre a San Giovanni alla Vena, all'aperto."

Dopo l'anno di stop a causa della pandemia quest'anno il Presepe è accessibile con alcune precauzioni, come spiega l'artista: "Le visite sono su appuntamento per gruppi di massimo 10 persone. Sono stati invertiti l’accettazione e l’ingresso, in Via Roma n.14/A, e l’uscita, in Via Roma n.14, dei visitatori, in modo tale che i vari gruppi non si incontrino. Sarà necessario fornire il proprio nominativo e il numero di prenotazione rilasciato, indossare la mascherina, presentare il Green Pass, osservare il distanziamento e presentarsi circa 15 minuti prima dell'orario dell'appuntamento per la misurazione della temperatura."

La durata della visita guidata, da parte dell'artista, Angelo Perini è di circa mezz’ora per il Presepe dell'Angelo e per le sculture, nel secondo saloncino, e di altri circa trenta minuti per gli oltre cinquanta Presepi e altre sculture lignee (esposti nel salone dal quale poi si esce).

I visitatori occasionali e senza prenotazioni saranno naturalmente accolti, a meno che il Presepe non sia visitato al momento da altri gruppi.

"Per appuntamenti - continua Perini - è possibil telefonare ai numeri: 328/1254305 o 050/798706 oppure inviare una mail all’indirizzo angelo.perini@gmail.com indicando giorno e orario prescelto e seguirà una risposta di accettazione con il numero da presentare al momento della visita. L'ingresso è gratuito, le offerte come sempre _ conclude Perini _ saranno devolute all’Associazione Oui Pour la Vie di Padre Damiano Puccini, che opera in Libano, e in beneficenza, per ulteriori necessità, nel territorio comunale."

Maggiori informazioni sul sito: www.angeloperini.it.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa