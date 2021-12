Feste di Natale 'bagnate' dalle piogge in Toscana

Condizioni meteo in peggioramento sulla Toscana dal pomeriggio di oggi, giovedì, a partire dalle zone settentrionali, in particolare sul nord-ovest. Su queste zone, da domani, venerdì 24, le precipitazioni diventeranno diffuse e insistenti, specialmente sui rilievi, mentre saranno generalmente deboli e intermittenti sulle zone centrali e isolate su quelle meridionali.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge forti, con rischio idrogeologico e idraulico, che interesserà il nord ovest della Toscana dalle ore 16 alla mezzanotte di venerdì 24 dicembre.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Il meteo secondo Lamma per i prossimi giorni

Piogge per la vigilia di Natale, venerdì 24 Dicembre. Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e insistenti sulle zone di nord ovest (in particolare sui rilievi). Precipitazioni sparse e generalmente deboli sull'area centrale. Dalla tarda serata le piogge tenderanno a divenire più diffuse sul territorio.Venti meridionali deboli-moderati, fino a forti sulla costa meridionale, sull'Arcipelago e sui rilievi.Mari tra mossi e molto mossi.Temperature:in sensibile aumento, soprattutto le minime; valori superiori alle medie del periodo.

Natale bagnato, sabato 25 dicembre sarà una giornata dal cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse fino al primo pomeriggio, localmente a carattere di rovescio o di isolato temporale. Dalla tarda serata nuove precipitazioni in arrivo sul nord-ovest.Venti tra deboli e moderati da sud, forti su costa centro-meridionale, rilievi e Arcipelago. Mari mossi sul settore settentrionale, fino a molto mossi su quello meridionale.Temperature:stazionarie o in ulteriore lieve aumento nei valori minimi (superiori alle media del periodo).

Non accennano a diminuire le precipitazioni per Santo Stefano, Domenica 26 Dicembre. Il cielo si presenterà ancora molto nuvoloso o coperto con precipitazioni su gran parte della regione, anche a carattere di rovescio. Possibili nevicate a quote intorno a 1600 metri sull'Appennino.Venti deboli meridionali con rinforzi sull'Arcipelago, sulle zone costiere e sui rilievi.Mari mossi o molto mossi.Temperature: in lieve diminuzione.