Ragazzo in bici fermato e rapinato di notte a Firenze: un arresto

Era a bordo della sua bici quando è stato fermato da un uomo che ha iniziato a picchiarlo, fino a farlo cadere a terra per rubargli i soldi che aveva con sé. La vittima è un 23enne che la notte scorsa a Firenze in via dei Vanni ha subito l'aggressione da parte di un uomo che, dopo la fuga, è stato arrestato dalla polizia.

L'aggressore, un 30enne di origini senegalesi, avrebbe agito con un complice che durante la rapina avrebbe fatto da palo, fuggendo via all'arrivo degli agenti. Il 23enne, che ha riportato alcune escoriazioni, è stato medicato dai sanitari del 118 intervenuti.