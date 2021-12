Si canta con PIEMME AUTO - TUSCANIA AUTO: 4 canzoni di Natale in gara

PIEMME AUTO - TUSCANIA AUTO rinnova lo spirito del Natale anche in questi mesi così difficili con un medley di Natale per augurare buone feste a tutti i nostri clienti e conoscenti.

A mettersi in gioco sono stati proprio i dipendenti delle due sedi di Empoli (stradone per Marcignana) e Lucca (via Pesciatina). I lavoratori, dalle officine agli impiegati fino ai consulenti commerciali, sono stati divisi in 4 gruppi, ciascuno dei quali ha interpretato una canzone di Natale: da Feliz Navidad a Jingle Bell Rock passando per White Christmas e Jingle Bells in italiano.

Oltre a rallegrare il Natale dei clienti affezionati e dei tanti dipendenti, è scattata la gara tra i 4 gruppi. Il gruppo che raccoglierà più visualizzazioni entro il 30 dicembre sarà decretato vincitore e riceverà un piccolo premio simbolico.

Le canzoni di Natale di PIEMME AUTO - TUSCANIA AUTO

Il primo gruppo della nostra Family si è esibito con Feliz Navidad!

Il gruppo è composto da:

Daniele Paganelli, Stefano Frediani, Giuseppe Sanzi, Andrea Marascio, Matteo Lombardi, Federico Catarsini, Cristina Ricotta e Sara Parducci.

Il secondo gruppo della nostra Family si è esibito con Jingle Bells Rock!

Il gruppo è composto da:

Mascia Scateni, Cinzia Tenardi, Andrea Del Castagno, Alfredo Turco, Nicola Tambellini, Mario Basilico, Daniele Paganelli

Il terzo gruppo della nostra Family si è esibito con White Christmas!

Il gruppo è composto da:

Massimiliano Mechetti, Elisabetta Zappino, Lucia Campaioli, Giuseppe Telesca, Massimiliano Chiti, Enrico Ciabattini, Asia Marchi, Francesca Fanigliulo, Andrea Valentini, Andrea Musto, Michele Ligato.

Il quarto gruppo della nostra Family si è esibito con Jingle Bells!

Il gruppo è composto da:

Alessandro Luschi, Roberto Lelli, Niccolò Paolini, Marco Bertelli, Leonardo Biuzzi, Mattia Chesi, Fabio Morelli, Daniele Paganelli.