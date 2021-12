Aggredito e ucciso dopo una lite a Certaldo, Lega: "Sindaco si costituisca parte civile”

"In merito al recente tragico evento accaduto qualche giorno fa, che ha visto vittima il signor Graziano Lotti, residente a Certaldo, come gruppo consiliare Lega Salvini Certaldo, e come Istituzione, siamo a esprimere un profondo sdegno per un atto di una inciviltà inaudita, che non dovrebbe mai accadere".

Sono le parole di Eliseo Palazzo e Damiano Baldini, consiglieri comunali Lega Salvini Certaldo.

"L’autorità giudiziaria approfondirà quanto accaduto e solo grazie al lavoro solerte degli inquirenti sarà possibile fare chiarezza sul fatto. Annunciamo che, con un atto in Consiglio Comunale, chiederemo che la Giunta comunale autorizzi il Sindaco a costituirsi come parte civile nel procedimento penale, qualora questo dovesse instaurarsi per i fatti occorsi.

Nella comunità che vorremmo, mai dovrebbero trovare spazio la giustizia privata, la violenza in ogni sua forma, men che meno chi ha atteggiamenti ostili, nei confronti degli altri, i quali finiscono col togliere la vita a qualcuno.

Sia chiaro, la popolazione certaldese si è da sempre contraddistinta per l’alto senso di civiltà e del rispetto reciproco, ma come Amministratori vogliamo che i valori, i principi morali di cui ci facciamo portatori, anche per mezzo dello Statuto Comunale, non siano parole vane, ma fatti concreti.

Un ringraziamento sincero alle Forze dell’Ordine che da subito si sono attivate per capire come si sono svolti i fatti, anche grazie alla presenza degli impianti di videosorveglianza, chiesti da tempo dalle opposizioni e come gruppo Lega.

In questa fase di profondo rammarico crediamo che un segnale importante debba essere dato come Amministrazione, a partire dall’idea che ogni singolo concittadino e ogni famiglia possa sentire la vicinanza delle Istituzioni e, quindi, della comunità di cui fa parte. Rivolgiamo un pensiero al signor Lotti, ai familiari e a quanti lo conoscevano".

