Concerto natalizio swing al Niccolini di San Casciano

Corre sulle note del genere swing il saluto in musica che il Teatro comunale Niccolini rivolge al suo pubblico negli ultimi giorni del 2021. L’opportunità di condividere una serata speciale, domani alle ore 21.30, è offerta dal Comune di San Casciano che propone un viaggio nella musica internazionale degli anni ’30-’40 a ritmo di swing. Protagonisti assoluti la passione e il talento della “Chianti Mood Big Band - collettivo musicisti di swing”. La formazione si esibisce per la prima volta sul palcoscenico sancascianese sotto la guida e il coordinamento del maestro Andrea Gheri con un programma d’eccezione, ideato appositamente per le festività.

Il concerto natalizio “Swing Christmas Night” sarà eseguito dall’orchestra fondata nel 2014 e composta da sedici musicisti di area fiorentina. La formazione reinterpreta il sound delle big band degli anni ‘30-’40 senza sottrarsi alle contaminazioni dal jazz al funk, dal blues al pop. Il motto dell’orchestra è “on the Chianti side of the street!”, una parafrasi della canzone “on the sunny side of the street” di Johnny Hodges, letteralmente “sul lato a solatio della strada”.

Il motto riassume la passione dell’Orchestra per la musica jazz e la volontà di riproporla in chiave personale e leggera. Il programma propone musiche di George Gershwin, Cole Porter, Richard Rogers, Henry Mancini, Quincy Jones, Frank Sinatra, Michael Bublé. La Chianti Mood Big Band ha scelto il palco prestigioso del Teatro Niccolini per condividere con il suo pubblico la passione per la musica dal vivo. Ingresso libero nel rispetto delle vigenti normative antiCovid. Per accedere al Teatro Niccolini è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino