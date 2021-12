11Lune d'Inverno, annullata la data dell'Epifania

Preso atto delle disposizioni normative approvate dal Governo e nello spirito delle medesime, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per lo stato di necessità legato alla tutela della salute pubblica il Comune di Peccioli e la Fondazione Peccioli per l’arte, in accordo con le autorità di polizia locale, hanno deciso di prolungare la decisione di annullare tutti gli eventi - al chiuso e all'aperto - previsti per il 6 gennaio nell’ambito di 11Lune d’Inverno.

La decisione arriva dopo che nei giorni scorsi era già stata annullata la data del 26 dicembre e si aggiunge ai divieti dell'ultimo decreto legge del governo, fino al 31 gennaio prossimo.

"Non poteva che andare così. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del Covid-19 e la dichiarazione dello stato di emergenza, crediamo che sia necessario mantenere atteggiamenti improntati alla massima prudenza”, spiegano l'amministrazione e la Fondazione.

"Cogliamo l’occasione per rinnovare i nostri più sinceri auguri di buon anno".

Fonte: Fondazione Peccioliper