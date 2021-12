Asfalto su vie dissestate a Montespertoli, approvati lavori per 62mila euro

Con una delibera approvata in Giunta Comunale il 23 dicembre l’Amministrazione Comunale di Montespertoli, guidata dal Sindaco Alessio Mugnaini, ha approvato una perizia per il rifacimento del manto stradale in alcune strade del territorio che necessitavano interventi urgenti di manutenzione straordinaria. I lavori interesseranno tre frazioni del territorio comunale e avranno un valore complessivo in termini di quadro economico pari a 62.000 Euro.

Gli interventi riguarderanno via Poppiano (località Il Poggio), via Tresanti e via Bignola e comprenderanno risanamenti della fondazione stradale, realizzazione del binder e successiva stesura del manto stradale, in modo da riportare il piano stradale in condizioni ottimali ed eliminare le criticità croniche presenti su quei tratti di viabilità. In particolare, l’intervento di via Poppiano si estende per 30 metri lineari e riguarda la rimozione di un pericolo per la viabilità causato dalla presenza dell’apparato radicale di un esemplare di pino posto ai margini della strada, mentre i lavori su via Tresanti e via Bignola interesseranno, rispettivamente e approssimativamente, 230 e 420 metri lineari. Dal punto di vista della copertura economica dell’investimento, le risorse utilizzate dal Comune di Montespertoli sono in larga parte provenienti da oneri di urbanizzazione e – per una quota minore – derivanti da sanzioni al Codice della strada.

I cantieri partiranno verosimilmente con l’avvio della bella stagione, nei mesi primaverili del 2022, in modo da agevolare le lavorazioni da parte dell’azienda incaricata. Secondo la perizia approvata dall’ente, in un mese e mezzo di giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori le lavorazioni dovrebbero essere ultimate.

“Siamo al lavoro per migliorare giorno per giorno la nostra capacità di fare manutenzioni straordinarie sul territorio, a cominciare dalle strade comunali. Grazie all’accordo quadro già in vigore siamo infatti riusciti ad affidare già lavori stradali che sono tutt’ora in corso, come quelli di abbattimento delle barriere architettoniche, pertanto siamo fiduciosi e pensiamo di poter partire presto anche con questa ulteriore tranche che riguarda via Poppiano, Tresanti e via Bignola. Su quest’anno il nostro accordo quadro ha permesso di far partire lavori per 180.000 Euro, ai quali vanno aggiunti adesso questi 62.000 su cui faremo l’impegno di spesa in questi giorni. È il segno di un’attenzione che c’è, nonostante le enormi difficoltà legate all’estensione del nostro territorio, per la salvaguardia della viabilità comunale” commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha anche la delega ai Lavori Pubblici.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa