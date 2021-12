Bando per autotrasportatore, due bandi dalla Provincia di Siena

Due bandi di esame per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci in conto terzi e per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di persone su strada. E’ quanto pubblicato dalla Provincia di Siena che ha fissato per il 7 aprile alle ore 9 (sede di piazza Duomo) la sessione di esami.

Le domande di ammissione devono essere presentate entro il giorno 14 febbraio 2022, mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione: presentazione da parte dell’interessato direttamente all’Ufficio Protocollo Generale della Provincia di Siena – P.za Duomo, 9 entro le ore 12:30; trasmissione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Dirigente Settore Edilizia e Trasporti – Ufficio Trasporti e T.P.L. della Provincia di Siena, Piazza Duomo, 9 – 53100 Siena. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro datario apposto dall'ufficio postale accettante. Invio tramite pec (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo provincia.siena@postacert.toscana.it entro le ore 24.

Tutti i bandi e gli allegati, comprese le domande di partecipazione, sono consultabili e scaricabili dal sito della Provincia di Siena al seguente indirizzo: http://www.provincia.siena.it/servizi/trasporti-e-t-p-l/trasporto-privato/esami-autotrasportatori-merci-e-persone

Fonte: Provincia di Siena