Ben 200 pasti donati da un ristorante alla Misericordia di Empoli per Natale e San Silvestro

La macchina della solidarietà della Misericordia di Empoli non si ferma nemmeno durante le feste, garantendo servizi essenziali alle persone che vivono in condizioni di disagio, tra difficoltà economiche, sociali ed emergenza abitativa.

Anche a Natale la mensa popolare dell’Arciconfraternita, in Via XI Febbraio, è rimasta aperta grazie alla disponibilità e alla dedizione dei volontari, consegnando i pasti offerti dal Ristorante Cucina Sant’Andrea. Come lo scorso anno, il ristorante empolese ha scelto di donare centinaia di pasti alla Misericordia, distribuiti il 25 Dicembre non solo alla mensa, ma anche agli ospiti della Casa Albergo Emmaus e della struttura a Casenuove, adibita per l’accoglienza delle persone senza fissa dimora con il progetto Emergenza Freddo: per loro, e per coloro che il 31 Dicembre ceneranno presso la mensa della Parrocchia San Giovanni Evangelista, la Cucina Sant’Andrea preparerà anche il cenone di San Silvestro. Un totale di duecento pasti caldi per allietare le feste di chi sta vivendo in una situazione di precarietà.

"In questo periodo così faticoso per tutti, abbiamo pensato a chi invece vive con difficoltà tutti i giorni - dichiarano i proprietari del ristorante, l’avvocato Naim Allushi e la moglie Malvina Gordi - Questo nostro gesto deriva dall’idea di stare vicino a chi ha sofferto di più. Ci fa piacere che un nostro piccolo gesto possa fare felice e far sentire la nostra vicinanza in questi giorni festivi, dove i sentimenti sono più forti e le emozioni ci riempiono".

"Il Covid-19 ci sta facendo trascorrere, per il secondo anno consecutivo, delle festività molto diverse da quelle degli anni passati, in cui potevamo condividere con spensieratezza momenti di convivialità con i nostri cari – afferma il Governatore della Misericordia Pier Luigi Ciari - Non dobbiamo tuttavia dimenticare che ci sono tante persone in situazioni di grave fragilità economica e sociale per cui saranno feste ancora più difficili. San Francesco diceva del Natale che era la “festa delle feste”, cioè che doveva abbracciare tutti, nessuno escluso. Il nostro obiettivo è che tutti possano sentirsi accolti, ricevendo affetto, calore e vicinanza. In questo ci aiuta il contributo straordinario del Ristorante Cucina Sant’Andrea, nuovamente al nostro fianco nel sostegno alla comunità, a cui rivolgo un profondo ringraziamento da parte di tutta la Misericordia. Voglio esprimere la mia gratitudine anche ai nostri volontari, che non conoscono sosta di fronte alle necessità di chi ha bisogno di aiuto".

Un plauso all’impegno verso il prossimo arriva dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Empoli, Valentina Torrini: "Ringrazio la Cucina Sant'Andrea per questo gesto di generosità importante. Un ringraziamento speciale va anche a tutti coloro che, durante queste feste, a diverso titolo, hanno deciso di praticare atti di generosità verso gli altri. Il volontariato e la gentilezza sono indispensabili per la costituzione di una comunità sana, perché migliorano il benessere di chi riceve e di chi compie il gesto, innescando anche molte altre azioni positive e aumentando così la felicità pubblica".

Fonte: Misericordia di Empoli