Dal fondo del fiume Arno spuntano colonne in marmo romano durante lavori di scavo, dragaggio e manutenzione. È avvenuto a Firenze in occasione di interventi del Consorzio di Bonifica sotto il Ponte Vecchio. Si tratta di resti di colonne di grandi dimensioni. Queste furono già portate in superficie negli anni '70, ma l'obiettivo oggi è quello di creare una mostra che testimoni dell'antica Florentia, la colonia di veterani di guerra romani che si affermò dal I a.C. ai piedi della collina di Fiesole, potente città etrusca.