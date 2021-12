Nuovo incrocio sulla Baccheretana, isola di traffico per guidare in sicurezza

Il Comune di Carmignano investe nel miglioramento della viabilità e nell'aumento della sicurezza.

Sono iniziati i lavori a Seano per il prolungamento del tratto di via Eugenio Montale fino all’intersezione con via Baccheretana.

"Questo progetto - spiega il Sindaco Edoardo Prestanti - serve ad alleggerire il carico di via Baccheretana, che è l'arteria principale e più sfruttata di Seano, dando la possibilità a coloro che transitano in direzione Poggio a Caiano o Prato di collegarsi con la Statale, passando per via Montale".

L’intervento creerà un nuovo incrocio grazie a cui ci si potrà immettere in via Montale da entrambe le carreggiate in totale sicurezza, grazie ad un'isola di traffico ben illuminata che servirà a regolamentare la manovra di svolta dei veicoli.

“Queste modifiche - aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Chiara Fratoni - saranno accompagnate dall'allargamento dei marciapiedi su ambo i lati, con importanti opere di manutenzione del marciapiede posto sul lato sud del tratto esistente di via Montale, su cui sarà installato anche un nuovo palo di illuminazione”.

Tutti i lavori saranno svolti nel maggior livello di sicurezza possibile sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per quanto riguarda la salute, con tutti gli addetti ai lavori che dovranno per legge seguire anche le normative anti-covid.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa