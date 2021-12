Sicurezza idraulica, manutenzione di sottopassi e idrovore a Pontedera

Sono in corso gli interventi di manutenzione al sottopasso di via Roma, a quello di via Maremmana, alle idrovore di via Veneto e alla cateratta di via delle Colline per Legoli. In tutti i casi si tratta di misure necessarie per garantire la sicurezza idraulica, con l'efficienza e la funzionalità degli impianti. L'importo complessivo dei lavori è di circa 16mila euro, che prevedono la sostituzione, laddove è necessario, delle elettropompe o la verifica della loro funzionalità con interventi sulle componenti. Mentre alla cateratta di via delle Colline si procede con la manutenzione della paratoia, sia sulla parte meccanica che su quella elettrica.

"Garantire la sicurezza idraulica di sottopassi, idrovore e cateratte è fondamentale ed una priorità per l'Amministrazione, considerando che sempre più spesso assistiamo ad eventi temporaleschi intensi e concentrati in periodi di tempo limitati - spiega l'assessore comunale ai lavori pubblici e all'ambiente Mattia Belli - nello specifico stiamo proseguendo con il cronoprogramma che ci eravamo dati come Amministrazione Comunale. L'anno scorso erano state revisionate le pompe dei sottopassi, quest'anno chiudiamo con gli interventi di sostituzione più impellenti delle parti meccaniche ed elettriche.

Ovviamente la manutenzione ordinaria delle strutture non verrà meno, così come accade con la pulizia di bocche e caditoie delle acque".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa