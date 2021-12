Siena Parcheggi, nuovo servizio di cambio targa online

Attivo il nuovo servizio di cambio targa on line sul sito della Siena Parcheggi. A partire da domani, mercoledì 29 dicembre, sarà reso pubblico e fruibile a tutti il nuovo servizio online per cambiare la targa sui permessi Ztl-Aru. Il servizio consentirà ai titolari di permesso di inviare online la richiesta per eliminare e/o inserire targhe sul proprio permesso e ricevere via email il permesso aggiornato, senza compilare modelli cartacei o recarsi presso lo sportello al pubblico del Servizio Tecnico Ammnistrativo della Polizia Municipale.

E’ escluso il Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) per il quale restano invariate le modalità di rilascio e variazione targhe.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa