Trova lavoro e continua a percepire il Reddito di Cittadinanza: denunciata nel Pisano

Mentre percepiva il reddito di cittadinanza ha trovato lavoro ma non lo ha comunicato all'INPS, ricevendo indebitamente oltre 3mila euro. È successo in un comune dell'Alta Valdicecina, in provincia di Pisa. A percepire il beneficio, nonostante la variazione di reddito dovuta dall'assunzione lavorativa, una donna di circa quarant'anni di origine straniera.

La mancata comunicazione è emersa a seguito di un'attività di indagine portata avanti dai carabinieri di Monteverdi Marittimo in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa. Nell'ambito di un servizio dedicato al controllo del territorio, e in particolare al monitoraggio sul reddito di cittadinanza, è emerso come la donna continuasse a percepire il sostegno sebbene avesse trovato un impiego lavorativo. I militari hanno così riscontrato tramite controlli incrociati e sul campo, l'effettiva percezione indebita pari a 3mila 70 euro. Segnalata dunque all'Autorità Giudiziaria, la donna è stata denunciata.