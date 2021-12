Vax Unit potenziata a Siena: 5 giorni di somministrazioni a settimana per i bambini

Cresce l’impegno dell’ospedale Santa Maria alle Scotte per supportare e potenziare la campagna vaccinale per adulti e bambini. La Vax Unit dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aumenta infatti la propria capacità vaccinale: da mercoledì 29 dicembre, le vacciniazioni anti-Covid per i pazienti fragili in età pediatrica verranno somministrate su 5 giorni anzichè su due (come fatto fino ad ora), mentre lunedì 3 gennaio ripartiranno anche le vaccinazioni adulti per i cittadini. Fino ad ora l’attività dell’hub vaccinale situato al Centro Emo-Trasfusionale era riservata solo alle terze dosi per i sanitari invece, dal 3 gennaio, il centro sarà operativo sette giorni su sette per tutti, previa prenotazione sul portale regionale dedicato alle vaccinazioni.

"Attraversiamo un momento molto delicato nella lotta al Covid-19 e ognuno di noi deve dare il massimo – commenta il direttore generale dell’Aou Senese, il professor Antonio Barretta -. Anche la nostra azienda darà quindi il suo contributo per accelerare la campagna di vaccinazione, sia nei pazienti giovani e fragili che tra la cittadinanza. La vaccinazione è una componente fondamentale che permette al sistema sanitario di tenere di fronte all’aumento dei contagi. Per questo occorre ringraziare ancora una volta tutti i professionisti dell’ospedale per gli sforzi che stanno profondendo da molto tempo a questa parte – aggiunge Barretta -, non solo sull’assistenza ai pazienti ricoverati in area Covid ma anche per le vaccinazioni appunto, oltre sul fronte dell’analisi e sequenziamento dei tamponi, della somministrazione degli anticorpi, della prevenzione e della sorveglianza".

Nel dettaglio, la Vax Unit pediatrica sarà attiva nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14 alle 19, con una capacità di 40 somministrazioni al giorno; mentre il martedì e il giovedì, l’apertura è fissata nella fascia oraria 16-20 con la possibilità di effettuare 32 vaccinazioni al giorno.

Solo nella giornata di venerdì 31 dicembre, le vaccinazioni verranno effettuate dalle ore 8:30 alle 13:30. Le vaccinazioni vengono effettuate nei due ambulatori predisposti all’interno del Dipartimento della Donna e dei Bambini, situati al lotto 4, piano -5, nei locali della palestra della Riabilitazione Funzionale dell’Età Evolutiva con percorsi separati: il lunedì è il giorno dedicato ai bambini fragili, nella fascia di età 5-11 anni, che sta contattando direttamente la UOC Pediatria, mentre nei restanti giorni le somministrazioni sono riservate agli altri target (16-17 anni e pazienti fragili di età compresa tra i 12 e i 15 anni) che possono prenotarsi dal portale regionale: https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.



Le vaccinazioni al Centro Emo-Trasfusionale dell’Aou Senese vengono invece effettuate da lunedì a sabato, in orario 14-20, garantendo la somministrazione di 176 dosi quotidiane. L’hub vaccinale sarà attivo anche di domenica, dalle ore 8 alle 20, con una potenzialità somministrativa di 352 dosi al giorno. Anche in questo caso, prenotazioni attive sul portale della Regione Toscana: https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.

Fonte: Aou Senese