Casi di positività al Covid nella prima squadra della Fiorentina. La società ha comunicato che a seguito dei tamponi effettuati oggi in occasione del raduno dopo la pausa natalizia, sono emersi quattro casi, di cui solo uno è un giocatore. Tutti sarebbero asintomatici. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo la squadra non entrerà in bolla e potrà proseguire la regolare attività di allenamento.