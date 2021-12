Nuovo sportello per chi vuole avviare un'attività a Castelfiorentino

C’è chi ha esigenza di avviare un’impresa, o magari una nuova attività professionale, e desidera ponderare bene tutti gli aspetti giuridici, economici, o fiscali che questa potrebbe comportare. Chi ha bisogno di verificare preventivamente le reali potenzialità di mercato di una proposta, che reputa innovativa. E chi invece intende limitarsi a richiedere un’informazione più corretta e puntuale rispetto a quanto ha già assimilato per conto suo. Per avere una risposta gratuita a tutti questi interrogativi, a partire dal 10 gennaio sarà nuovamente a disposizione in Municipio, per tutti i cittadini che ne faranno richiesta, uno Sportello per “nuove imprese e attivita’ economiche”. Un servizio di consulenza che sarà erogato da professionisti di comprovata esperienza grazie al rinnovo della convenzione stipulata a suo tempo tra il Comune di Castelfiorentino e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

Nel dettaglio, lo “Sportello nuove imprese e attività economiche” si configura come sorta di “assistenza preventiva a chiunque si appresti ad avviare un’attività imprenditoriale sotto qualunque forma”, ma è nel contempo finalizzato a offrire informazioni, consigli e chiarimenti su un ampio ventaglio di materie (fiscali, tributarie, ecc..). Esso è rivolto a tutti coloro che ancora non sono in possesso della Partita IVA, ma intendono avviare un’attività professionale, imprenditoriale o economica nella provincia di Firenze. Priorità sarà data ai cittadini residenti a Castelfiorentino o a quanti intendono avviare l’attività in questo Comune.

In base alla convenzione, ogni soggetto potrà usufruire di un colloquio gratuito su appuntamento con un commercialista, della durata massima di 30 minuti, optando tra due diverse possibilità: il 1° lunedì del mese (9.30-12.30) per un primo orientamento su aspetti di natura giuridica, economica, finanziaria, societaria o fiscale inerente l’iniziativa professionale o imprenditoriale che intende avviare in futuro; il 3° lunedì del mese (9.30-12.30) per temi che riguardano start up innovative, e-commerce, finanziamenti agevolati alle imprese innovative.

Il commercialista svolgerà la sua attività nel rispetto delle norme di deontologia professionale. La sua indipendenza sarà garantita da una rotazione dei professionisti che si avvicenderanno nelle prestazioni, sulla base della creazione di due elenchi separati (uno corrispondente agli appuntamenti per il 1° lunedì del mese, l’altro per il terzo).

A proposito della ripresa del servizio il dott. Leonardo Focardi - Presidente ODCEC di Firenze ha dichiarato “il rinnovo della convenzione con il Comune di Castelfiorentino rappresenta per la nostra categoria una conferma dell’importanza sul territorio del servizio offerto dall’Ordine in condivisione con gli obiettivi dell’Amministrazione Pubblica del Comune di Castelfiorentino. Sicuramente questa iniziativa rimarca il ruolo essenziale della nostra categoria di consulenti esperti per lo sviluppo e il sostegno di nuove iniziative economiche.”

“Il Comune di Castelfiorentino – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – si è sempre dimostrato un alleato prezioso nei confronti di chi desidera investire o avviare una nuova impresa nel nostro territorio, e anche questo servizio si colloca in questa prospettiva, per offrire un primo orientamento di natura tributaria, fiscale o legale a quanti intendono iniziare un’attività professionale o imprenditoriale. Ringrazio per questo il dott. Leonardo Focardi, presidente dell’ODCEC di Firenze, per aver voluto rinnovare la disponibilità a sostenere con la loro professionalità tutte le idee e i progetti che potranno portare nuova linfa vitale al tessuto economico e produttivo del nostro territorio”.

Tutti i colloqui sono su appuntamento. Gli appuntamenti saranno gestiti tramite l’URP di Castelfiorentino, telefonando al numero 0571.686347 oppure scrivendo alla seguente mail: a.mannini@comune.castelfiorentino.fi.it. Per ulteriori informazioni: www.comune.castelfiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa