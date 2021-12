Ruba sul bus e in un'agenzia immobiliare, denunciato

Una serie di furti a Montecarchi ha portato alla denuncia di un uomo, già noto alle forze dell'ordine. Nel mese di novembre, il malvivente è entrato più volte in diversi locali della città e ha approfittato della distrazione dei presenti per arraffare più possibile. Ha colpito in un'agenzia immobiliare, su un autobus e addirittura in una casa.

Sul bus il ladro ha preso il borsello dell'autista, con dentro due telefoni dal valore di 250 euro, più i documenti, contanti e una carta di credito con cui ha prelevato 100 euro.

I carabinieri hanno fatto partire le indagini e il cerchio si è stretto attorno a un progiudicato. L’uomo è stato così deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo, per furto aggravato continuato ed uso illecito di carta di pagamento.