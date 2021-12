Truffa online nel Valdarno, una denuncia

Un nuovo caso di truffa online è avvenuto nel Valdarno aretino. Sono entrati in azione i carabinieri di Levane e hanno denunciato una donna.

Tutto è partito dalla pubblicazione di un inserto su una piattaforma digitale di vendite online, in cui era proposto un oggetto particolarmente ambito - in questo caso uno smartphone - a un prezzo particolarmente vantaggioso. Una volta ricevuta la manifestazione d’interesse, al malcapitato di turno è stato richiesto un pagamento anticipato, salvo poi trovarsi di fronte alla brutta sorpresa: la merce non è stata consegnata.

Stavolta però è andata male alla truffatrice. La donna, infatti, è stata smascherata e deferita all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri della Stazione di Levane, i quali, partendo dalle informazioni fornite dalla vittima in sede di denuncia, sono riusciti a ricostruire il circuito illecito e a risalire alla malvivente.