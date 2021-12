Affidamento incarichi professionali, Montaione nel cuore vota contro la proposta

Il consiglio comunale di Montaione, riunitosi nella serata del 29/12/2021, è stato chiamato, tra le altre cose, a deliberare sul tema riguardante “ Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma”.

In particolare, la maggioranza PD-Vivere Montaione, ha posto in votazione il conferimento di un incarico professionale ad un legale “per l’assistenza e la consulenza stragiudiziale in merito alla variante al PUA Toscana Resort Castelfalfi presentato dalla società Tenuta Castelfalfi S.p.A..

L’importo stimato per l’incarico in questione è pari a 27.000 euro. La somma preventivata dall’amministrazione in carica pare davvero eccessiva. Questo è sicuramente consentito di affermare sulla scorta delle risultanze e degli elementi comunicati al Consiglio nel corso della esposizione della questione.

Il consigliere comunale Giuseppe Romano precisa che “si tratta di un parere, si spera almeno scritto, in merito ad una variante che sebbene inserita in un contesto articolato, non consente ad oggi di poter ritenere la cifra stimata come giustificata. Per queste ragioni il gruppo Consiliare di opposizione Montaione nel Cuore - Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, ha votato contro questa proposta che è passata con i voti del Gruppo di Maggioranza PD-Vivere Montaione.”

L’opposizione consiliare Montaione nel Cuore seguirà gli sviluppi della vicenda, con la finalità di tutelare gli interessi dei Montaionesi anche nella vicenda Castelfalfi, nonché vigilando sul corretto e congruo utilizzo del denaro pubblico.

Il capogruppo consiliare Leonardo Rossi evidenzia che “per quanto riguarda i bilanci, dall’esame della documentazione e dal tenore degli interventi della maggioranza si evince la mancanza assoluta di investimenti di rilievo”.

E’ opportuno pertanto adoperarsi per un corretto impiego del denaro pubblico, poiché attraverso questa stradai i tributi comunali possono essere persino abbassati.

Fonte: Ufficio Stampa