Castel del Bosco senza medico, la Consulta locale chiede all'Asl aggiornamenti

Con riferimento alla nota vicenda della situazione del medico di medicina generale venutasi a creare nella frazione di Castel del Bosco dopo le dimissioni del dott. Peyronel, molti concittadini si sono sentiti abbandonati, sconfortati e confusi per mancanza di informazioni e notizie utili a fare scelte consapevoli.

Infatti, stanno circolando notizie vaghe e contrastanti, da fonti più o meno attendibili, circa l’arrivo di una nuova dottoressa ma senza sapere né da quando, né se il passaggio sarà automatico, né dove farà ambulatorio e nemmeno se potrà acquisire nuovi pazienti ed eventualmente con quale tetto massimo.

Sta di fatto che molti utenti, vuoi per queste incertezze vuoi perché il servizio per il cambio del medico sul portale regionale Open-Toscana non sembrava attendibile (esempio: la mattina del 29/12 erano presenti 7 medici liberi da poter scegliere mentre nel primo pomeriggio dello stesso giorno solo 4 di loro erano disponibili addirittura il 27/12 non faceva completare la procedura di scelta), si sono ritrovati dal 28 dicembre senza copertura del medico ed in alcuni casi hanno dovuto ricorrere al servizio di continuità assistenziale con disagi e le difficoltà soprattutto legati a certificazioni e ricette talvolta negate; disagi ancora più evidenti soprattutto in questo particolare momento pandemico.

Tale situazione risulta ambigua e confusionaria mentre i cittadini hanno invece bisogno di certezze per poter effettuare la scelta del medico di medicina generale in modo libero e consapevole potendo valutarne i pro e contro.

Chiediamo pertanto a Codesta spett.le Azienda USL Toscana centro di fornire a stretto giro, attraverso canali ufficiali, informazioni certe sulla questione, ed in particolare:

- è stato individuato un nuovo medico per ricoprire il posto rimasto scoperto?

- in tal caso il nuovo medico ha già accettato l’incarico?

- da quando prenderà servizio considerati anche i tempi burocratici? E dove?

- scegliendo un medico adesso fra quelli disponibili, il cittadino potrà successivamente scegliere liberamente l'eventuale nuovo medico o ci saranno limitazioni?

Invitiamo infine il sindaco, in qualità di responsabile della condizione di salute della popolazione del territorio, di monitorare ed esigere le informazioni richieste senza indugiare oltre.

Consulta di Frazione di Casteldelbosco