Chiusa 429 a Certaldo, guasto in galleria: verifiche in corso

Chiuso per problemi tecnici un tratto della Sr429, all'altezza delle gallerie a Certaldo. A comunicarlo è la Città Metropolitana di Firenze.

Nel tratto tra Certaldo nord e Certaldo sud la viabilità è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Da quanto si apprende il problema tecnico sarebbe determinato da un guasto ad un giunto in galleria.

Sul posto il personale della Città Metropolitana e la polizia locale. Al momento non si conoscono i tempi di riapertura del tratto: nella giornata di domani, come comunicato ancora da Metrocittà, sarà possibile valutare meglio l'entità della problematica e stabilire il ripristino della viabilità.

Il traffico si muove momentaneamente sulla viabilità alternativa. Per i mezzi con massa superiore a 3,5 T che non possono procedere nel centro abitato di Certaldo a causa della presenza di una limitazione di carico su un ponte, è consigliato di viaggiare sulla Fi-Pi-Li o sulla Firenze-Siena.

Immediata riparazione, sostituzione nei prossimi giorni

Questa notte sarà subito svolta la riparazione, sostituendo la mattonella del giunto guasto nella galleria. In questo modo la strada potrà riaprire domani mattina. In seguito da lunedì 3 gennaio 2022, il tratto della 429 a Certaldo sarà nuovamente chiuso per tre giorni, per permettere la sostituzione integrale del giunto.